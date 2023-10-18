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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثلاثي فى الهجوم.. التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيمبا التنزاني بدوري السوبر الأفريقي

الأهلي
الأهلي

يستهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أولى مواجهاته بدوري السوبر الأفريقي أمام سيمبا التنزانى في المباراة التى تجمع الفريقين بذهاب الدور ربع النهائي.

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كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر الأفريقي

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التشكيل المتوقع للأهلى لمبارة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع:  محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة

في الهجوم: حسين الشحات  ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو

وتقرر انطلاق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة غد الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 في العاصمة التنزانية دار السلام.

وتذاع المواجهة المرتقبة فى أولى مباريات الأحمر ونظيره سيمبا التنزاني في افتتاحية بطولة دوري السوبر الأفريقي على قناة أبوظبي الرياضية الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة.

 

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