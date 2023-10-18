اللاعبون الدوليون ينضمون لمران الأهلي
أنتظم اللاعبون الدوليون بالأهلي في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر.
وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأحمر على عقد محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المرتقبة.
خاض اللاعبون فقرات بدنية تحت اشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد من الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.
وأختتم الأهلي تدريباته صباح اليوم ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر عصر اليوم إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.
وكان الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه.