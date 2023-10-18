عاجل
حياة كريمة: نؤيد قرارات الرئيس والاعتصام أمام معبر رفح لإدخال المساعدات لغزة عاجل.. مصر لــ إسرائيل: التصعيد سيقابل بتصعيد
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اللاعبون الدوليون ينضمون لمران الأهلي

الشناوي وياسر إبراهيم
الشناوي وياسر إبراهيم

أنتظم اللاعبون الدوليون بالأهلي في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني ‏في ‏معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر.‏
 

txt

الأهلي يختتم استعداده قبل السفر إلى تنزانيا

txt

أوجستي بوش يكشف استعدادات الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر

txt

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر



وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأحمر على عقد محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة.‏

خاض اللاعبون فقرات بدنية تحت اشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏

وأختتم الأهلي تدريباته صباح اليوم ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر عصر اليوم إلى ‏تنزانيا ‏لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.‏

وكان الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية، ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎.‎

 

مواد متعلقة

الأهلي يختتم استعداده قبل السفر إلى تنزانيا

أوجستي بوش يكشف استعدادات الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

اليوم .. بعثة الأهلي تتوجه إلى تنزانيا استعدادًا لبدء دوري السوبر

30 ألف متفرج في مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

الاهلى يواصل استعداداته لمباراة سيمبا بالدوري الإفريقي

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة عمرو السولية

طائرات الاحتلال تقصف مُستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة

الجريدة الورقية