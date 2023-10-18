لاعب الزمالك يعود للمران الجماعي

تواجد حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة بشكل طبيعي.



وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم خلال مران أمس، دون المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

خلال مران اليوم شارك حاتم سكر بشكل طبيعي في كافة الفقرات التدريبية والتقسيمة الفنية استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

عودة أسوريو



في سياق متصل، بدأ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مهامه بعد عودته إلى القاهرة قادما من إنجلترا بعد زيارة سريعة لأسرته.

ووصل المدير الفني إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء لمواصلة مهام عمله وقيادة تدريبات الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

قاد المدرب أوسوريو في مران فريق الكرة الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقدم مدحت عبد الهادي تقريرا فنيا للمدير الفني الكولومبي عن تدريبات الفريق في أخر يومين، بعدما عاد أوسوريو إلى القاهرة خلال الساعات الماضية قادما من إنجلترا بعد رحلة قصيرة لزيارة أسرته.

وكان مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد قادا تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين خلال تواجد أوسوريو في انجلترا.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.