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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يطلب 25 مليون جنيه لإنهاء أزمة ثنائى المصرى

أحمد عيد وأحمد أيمن
أحمد عيد وأحمد أيمن منصور

أكد الإعلامي محمد فاروق أن إدارة نادي الزمالك ترحب بحل أزمة الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد مع نادي المصري البورسعيدي.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"
ما علمته أن نادي الزمالك طلب الحصول على  25 مليون جنيه من النادى المصرى للتنازل عن شكوى ثنائى الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بعد توقيعهما على عقود الانضمام للفريق البورسعيدى".
 

وكان الزمالك تقدم بشكوى ضد اللاعبين بعد التوقيع على عقود انضمام لفريق المصري البورسعيدي، رغم سريان عقديهما مع الفريق الأبيض، بحسب ما جاء فى شكوى الأخير.

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