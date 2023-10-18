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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو يوجه رسالة أخيرة لـ الجمعية العمومية بنادي الزمالك قبل انتخابات النادي

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة خاصة لـ أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء قبل انتخابات النادي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "انتخابات الزمالك تاريخية، ورسالتي لأعضاء الجمعية العمومية، أنتم لا تمثلون أنفسكم فقط، ولكن تمثلون ملايين من جماهير الزمالك" 
أضاف: "الفوارق واضحة بين المُرشحين في الانتخابات وواضحة للطفل الصغير" 
واختتم: "لا تنتخبوا أي مجموعة من الممكن أن تكون غير متناغمة"

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