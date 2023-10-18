ميدو يوجه رسالة أخيرة لـ الجمعية العمومية بنادي الزمالك قبل انتخابات النادي

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة خاصة لـ أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء قبل انتخابات النادي.

إقرأ أيضًا..



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "انتخابات الزمالك تاريخية، ورسالتي لأعضاء الجمعية العمومية، أنتم لا تمثلون أنفسكم فقط، ولكن تمثلون ملايين من جماهير الزمالك"

أضاف: "الفوارق واضحة بين المُرشحين في الانتخابات وواضحة للطفل الصغير"

واختتم: "لا تنتخبوا أي مجموعة من الممكن أن تكون غير متناغمة"