الخوانكي لـ الوفد: جمهور الزمالك سيعود ومطالب الجمعية العمومية على رأس أولوياتي

فتح سامح سوني الخوانكي مرشح عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك فوق السن ، الحديث عن برنامجه الانتخابي حال فوزه بالأصوات في انتخابات الفارس الأبيض المقرر لها يوم الجمعة المقبل في مقر النادي.

الخوانكي: جمهور الزمالك سيعود وأولوياتي مطالب الجمعية العمومية

وقال سامح سوني الخوانكي في تصريح خاص لـ بوابة الوفد الإلكترونية: "سنعمل على رفع كفاءة وجوده كل المنشآت داخل النادي بداية من المطاعم وجميع الخدمات المعاونة، فهم شركاء النجاح ويجب الاستفاده منهم بكل شكل من الأشكال".

أضاف الخوانكي لـ الوفد : "سيكون هناك اهتمام كبير بأعضاء النادي من كبار السن، وسنعمل على وضع مميزات خاصة لهم بداية من الخصومات على الاشتراكات داخل النادي".

اختتم سامح سوني الخوانكي تصريحاته أنه سيكون هناك عمل – حال نجاحه في الانتخابات - على دخول جمهور الفارس الأبيض لنادي الزمالك من جديد خلال الفترة المقبلة في تدريبات النادي من ملعب حلمي زامورا.