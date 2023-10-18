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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يقود مران الزمالك بعد عودته من إنجلترا

أوسوريو
أوسوريو

بدأ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مهامه بعد عودته إلى القاهرة قادما من إنجلترا بعد زيارة سريعة لأسرته. 

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ووصل المدير الفني إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء لمواصلة مهام عمله وقيادة تدريبات الفريق استعدادا للفترة المقبلة.  

قاد المدرب أوسوريو في مران فريق الكرة الذي أقيم  صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 
 

تقرير فني:


وقدم مدحت عبد الهادي تقريرا فنيا للمدير الفني الكولومبي عن تدريبات الفريق في أخر يومين، بعدما عاد أوسوريو إلى القاهرة خلال الساعات الماضية قادما من إنجلترا بعد رحلة قصيرة لزيارة أسرته.

وكان مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد قادا تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين خلال تواجد أوسوريو في انجلترا.

ووصل أوسوريو إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وقاد مران الفريق استعدادا لمباراة سموحة المقبلة.

 ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
 

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