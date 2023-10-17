الزمالك يبدأ توزيع بطاقات الإعلام لتغطية الجمعية العمومية للنادي

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني توزيع البطاقات الخاصة بوسائل الإعلام المختلفة، من أجل تغطية الجمعية العمومية للنادي والانتخابات المقبلة المقرر لها غدًا الأربعاء، وعلى مدار يومين بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى السابعة مساءً.

الزمالك يبدأ توزيع بطاقات الإعلام لتغطية الجمعية العمومية

اللجنة المكلفة برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي.

وسيتولى باسم زيادة مدير إدارة العلاقات العامة في نادي الزمالك مهمة توزيع البطاقات الخاصة بوسائل الإعلام، والذي سيكون بداية من يوم غدًا الأربعاء وحتى مساء يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري.

وسيتم فتح باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية في التاسعة صباح يوم الجمعة.