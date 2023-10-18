غانا تتلقي هزيمة قاسية على يد الولايات المتحدة الأمريكية وديًا

تلقى منتخب غانا الخسارة على يد الولايات المتحدة الأمريكية، بهزيمة ثقيلة برباعية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي.

واستطاع منتخب أمريكا من حسم اللقاء الودي أمام غانا بإحرازه أربعة اهداف بالشوط الأول من المباراة.

أهداف اللقاء

افتتح المنتخب الأمريكي أهدافه فى شباك غانا فى الدقيقة الـ 10 عن طريق جيوفاني، وأضاف الهدف الثاني كريستيان بوليسيتش فى الدقيقة 19، وسجل الهدف الثالث اللاعب فلوريان فى الدقيقة 22، وإختتم اللاعب جيوفاني الرباعية في الدقيقة 39 من عمر المباراة ليحسمها فى الشوط الأول، فيما فشل الأمريكان فى تسجيل أى هدف فى الشوطو الثاني من المباراة لتنتهي بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

إعتزال لاعب منتخب غانا



وتحدث أسامواه لاعب منتخب غانا في مؤتمر صحفي له بالعاصمة الغانية أكرا:" أريد اغتنام هذه الفرصة العظيمة، لحظة صعبة في مسيرة كل لاعب كرة قدم، لحظة لا يتمناها جميع لاعبي كرة القدم، لكن عندما يبزغ الفجر، سيظل هذا الصوت الرقيق يتردّد في الأذن، حان الوقت، كان هذا الصوت واضحًا في أذني وانا استسلمت له، حان الوقت ".

وأضاف لاعب منتخب غانا: " حان الوقت لتسليم القميص والحذاء لأنني اعتزل رسميًا كرة القدم ".

يذكر أن شارك المهاجم وقائد المنتخب السابق في مونديال 2006 و2010 وفي سبع نسخ من كأس أمم إفريقيا حيث حل وصيفًا في 2010 و2015.

وتتذكره الجماهير في مسيرته الدولية لركلة الجزاء التي أهدرها ضد الأوروجواي في الثواني الاخيرة من الشوط الإضافي الثاني في ربع نهائي مونديال 2010 والتي كانت كفيلة بجعل غانا أول منتخب إفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم.