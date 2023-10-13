منتخب غانا.. رفاق "قدوس" يحلمون بإستعادة عرش أفريقيا في 2024 (شاهد)

أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 عن وقوع منتخب مصر في مجموعة واحدة رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ورغم التوقعات التي تشير إلى قدرة الفراعنة على إعتلاء صدارة المجموعة بسهولة، إلا أن ما أظهره منتخب غانا في ثوبه الجديد من مستويات منذ بطولة كأس العالم الأخيرة يمثل تهديداً حقيقياً خلال منافسات النسخة المقبلة في الكان.

تطوير شامل

وخضع منتخب النجوم السوداء لخطة شاملة لتطوير وتغيير جلد الفريق بعد سلسلة الأنكسارات والهزائم التي عانى منها منذ غيابه عن منافسات كأس العالم 2018 ثم خروجه المذل من الدور الأول في كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

وإعتمد الإتحاد الغاني بجانب المدير الفني المحلي أودو أدو على تكوين جيل جديد قادر على حمل طموحات الكرة الغانية وإعادة بريقها.

ونجح الإتحاد الغاني في إقناع عدد من النجوم الشباب البارزين في الفرق الأوروبية بتمثيل منتخب غانا وفي مقدمتهم إيناكي ويليامز نجم أتلتيك بلباو الإسباني وطارق لامبتي نجم وسط برايتون الإنجليزي ومحمد ساليسو مدافع ساوثهامبتون وغيرهم من النجوم الصاعدة في سماء الكرة الأوروبية.

جيل جديد للكرة الغانية

ونجح الإتحاد الغاني بفضل خطته في تكوين جيل يمزج بين الشباب الصاعد وعدد من الخبرات الكبيرة في مقدمتهم أندري وجوردن أيو بجانب المخضرم توماس بارتي نجم وسط آرسنال ودانيال أمارتي لاعب بشيكتاش التركي الحالي.

كما استفاد المنتخب الغاني بشكل كبير من الجيل الصاعد وفي مقدمتهم صانع العاب وستهام الإنجليزي ومايسترو الفريق محمد قدوس الذي يعد أفضل لاعبي الجيل الحالي، إضافة لإسحق فاتاو الجناح الخطير لفريق ليستر سيتي الإنجليزي.

إنطلاقة قوية ومدرب جديد

ورغم التغيير الجذري في تكوين المنتخب الغاني، إلا أنه ظهر بمستوى مميز للغاية خلال مشاركته في مونديال قطر الأخير.

وقدم النجوم الواعدين للكرة الغانية مباريات ممتعة حيث حققوا الفوز على حساب كوريا الجنوبية قبل الخسارة بسيناريوهات دراماتيكية أمام البرتغال وأوروجواي.

وجاءت الخطوة التالية من الإتحاد الغاني بتعيين مدير فني جديد لقيادة الفريق خلفاً للمدرب الوطني أوتو أدو.

ووقع إختيار المنتخب الغاني على الأيرلندي كريس هيوتون صاحب الخبرات العريضة في الدوري الإنجليزي.

ويأتي إختيار هيووتون بالتزامن مع تواجد عدد كبير من اللاعبين في المنتخب الحالي بالدوري الإنجليزي، حيث سبق لهيوتن قيادة فرق مثل برايتون وونيوكاسل ونوتنجهام فورست.

وقدم المدرب الإنجليزي إنطلاقة قوية منذ بداية مهمته ولم يخسر المنتخب الغاني أي مباراة خلال التصفيات المؤهلة للكان.