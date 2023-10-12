قرعة أمم أفريقيا.. منتخب مصر مع غانا في المجموعة الثانية

أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا في نسخة 2024 المنتظرة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

ونجح منتخب مصر فى حجز بطاقة التأهل لنهائيات الأميرة السمراء، عقب تصدره ترتيب مجموعته بمرحلة التصفيات برصيد 15 نقطة.

وتسيطر أربعة منتخبات عربية على التصنيف الأول قبل قرعة أمم أفريقيا، باستثناء منتخب موريتانيا، أي من الممكن أن نشهد مجددا لقاء عربيا في مجموعات الكان، بينما التصنيف الثاني يحتوي على كوكبة من نخبة المنتخبات الأفريقية، في مقدمتها منتخب نيجيريا ومالي.

تشهد مراسم قرعة كأس أمم أفريقيا 2024 أجواء احتفالية صاخبة والتي تقام حاليا في العاصمة الإيفوارية مدينة أبيدجان في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 9:00 بتوقيت السودان.