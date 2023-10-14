غانا "كابوس" الفراعنة وموزمبيق تمنح منتخب مصر 3 ألقاب

أستعادت الجماهير المصرية بعض من ذكرياتها الألمية بمجرد معرفة وقوع منتخب مصر مع منتخب غانا في المجموعة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا، والتي أقيمت الخميس الماضي.

حيث شهدت قرعة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار في شهر يناير المقبل، عن وقوع الفراعنة في المجموعة الثانية من البطولة رفقة منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

منتخب موزمبيق "فأل خير" للفراعنة في أمم أفريقيا

يعتبر منتخب موزمبيق من المنتخبات أصحاب الوجوة السعيدة على الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا، حيث أن جميع النسخ التي ألتقي فيها المنتخبان ، يتوج المنتخب المصري باللقب.

ووقع منتخب موزمبيق مع منتخب مصر في 3 نسخ سابقة من كأس الأمم الأفريقية ، أعوام 1986 و1998 و2010 وجمعيها انتهت بحصد الفراعنة للقب بطولة أمم أفريقيا.

المرة الأولى، كان في لقاء الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 1986 وفاز الفراعنة بهدفين سجلهما طاهر أبو زيد.

المرة الثانية، كان في لقاء الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 1998، التي أقيمت في بوركينا فاسو، وحسمها الفراعنة بهدفي حسام حسن.

المواجهة الثالثة، في كأس الأمم الأفريقية 2010، وحسم المنتخب المصري اللقاء بالفوز بهدفين سجلهما محمود فتح الله ومحمد زيدان.

يُذكر أن منتخب مصر سيتهل مشواره ببطولة أمم إفريقيا 2023، بمواجهة منتخب موزمبيق على ملعب «السلام» في مدينة بواكي الإيفوارية، والتي ستقام يوم 14 من شهر يناير القادم.

منتخب غانا "كابوس أليم" للفراعنة

رغم أن منتخب مصر يتفوق تاريخيًا علي نظيره منتخب غانا في تاريخ المواجهات، سواء في بطولة أمم أفريقيا أو بجميع المباريات التي تواجه فيها المنتخبان.

حيث ألتقي منتخبي مصر وغانا من قبل في 4 مباريات سابقة ببطولة أمم أفريقيا، حقق الفراعنة الفوز في مباراتين، وحسم التعادل مباراة، وفاز منتخب غانا في لقاء وحيد.

أما علي صعيد جميع المواجهات فتقابلا في 26 مباراة ، حقق الفراعنة الفوز في 13 انتصارًا، مقابل 7 انتصارات لمنتخب النجوم السوداء، وحضر التعادل بينهما في 6 مباريات.

فبرغم تلك الهيمنة المصرية في تاريخ مواجهاته أمام النجوم السمراء، إلا أن لقاء مصر وغانا يحمل ذكرى أليمة لمنتخب الفراعنة عندما خسر بنتيجة 6 – 1 أمام البلاك ستارز في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لـ كأس العالم 2014 وفشل منتخبنا الوطني في التعويض بالإياب ليضيع حلم التأهل للمونديال.