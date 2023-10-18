زور وثائق الزواج.. الإيقاع بالمأذون المُزيف في الشرقية

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط منتحل صفة مأذون شرعى للنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم وتسجيل وقائع زواج مخالفة مقابل تحصله على مبالغ مالية فى أبو كبير بالشرقية.

ضُبط المتهم وبحوزته مجموعة كبيرة من وثائق الزواج والطلاق "مزورة" وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات أجهزة الأمن، قيام شخص حاصل على ليسانس، له معلومات جنائية، في أبو كبير بالشرقية، بانتحال صفة مأذون شرعى والنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم، وقيامه بتسليم وثائق زواج "مزورة" لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.

إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي



أصيب 11 شخصًا في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت اخطارا من مستشفى الفيوم الجامعي بوصول 11 مصابا، بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وتبين أنهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، وإنقلبت بهم بالطريق بعد مدخل الفيوم بحوالي 7 كيلو متر، وإنتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلتهم إلى المستشفى، وتم إزالة آثار الحادث ووضع السيارة علي جانب الطريق وتسيير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي حادث سابق لقي 3 أطفال بالفيوم مصرعهم، في حريق شب بمنزل أسرتهم بمنطقة قحافة بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثث الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بنشوب حريق هائل، بمنزل بمنطقة قحافة بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن الحريق شب بمنزل مكون من 4 طوابق بجوار مسجد التوحيد، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران، وتبين مصرع 3 أطفال في الحريق، وتم نقل الجثث الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما اصيب 4 مواطنين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.