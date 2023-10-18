الأرصاد تكشف مناطق سقوط الأمطار اليوم (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، مرورًا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري، مثل كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والسواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط وبورسعيد ورفح والعريش.

استمرار الأجواء الخريفية

وتابعت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن نشهد استمرار الأجواء الخريفية في معظم محافظات الجمهورية، حيث يؤثر علينا في امتداد طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة وخاصة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

أشعة الشمس

وأشارت إلى أن هذه السحب تحجب جزءًا من أشعة الشمس وتساعد على انخفاض درجات الحرارة ومصحبوة بفرص سقوط الأمطار التي تسقط منذ بداية الأسبوع بشكل متفرق من محافظة لأخرى على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.