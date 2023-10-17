الأرصاد تكشف مناطق سقوط الأمطار اليوم (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ بالأمس كان هناك فرص للأمطار على المناطق الساحلية سقطت على بعض المحافظات مثل كفر الشيخ والإسكندرية والدقهلية، وهي محافظات شمال الوجه البحري.

الأجواء الخريفية

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البلاد ما زالت تتأثر بالأجواء الخريفية ودرجات الحرارة تعتبر في المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام،

وتابعت: "ستتلاشى فرص سقوط الأمطار في المناطق الداخلية، ولن تكون هناك فرص لسقوط أمطار على القاهرة الكبرى أو محافظات جنوب الوجه البحري تحديدا".



سقوط أمطار

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يستمر تكون السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة على المحافظات الساحلية وستكون مصحوبة بفرص سقوط الأمطار.

وأشارت إلى أن هذه الأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم وفي منطقة دون الأخرى.

