الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس.. سقوط أمطار ونشاط للرياح

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، إذ انه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناش وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على على السواحل الشمالية ويكون حار على جنوب الصعيد.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس لطيف في أول الليل ويكوم مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعة والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وغلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون من الساعة 4 فجرًا وحتى الساعة الـ7 صباحًا.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون على فترات متقطعة، كما أن هناك فرص لهطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة احيانا وتسقط على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.