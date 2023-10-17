مسيرات غاضبة وإضراب عام احتجاجا على مجزرة مستشفى المعمداني

انطلقت مسيرات حاشدة في مدن نابلس وجنين وطولكرم، شمالي الضفة الغربية، تنديدا بالمجازر الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني، وذلك في ظل الصمت الدولي إزاء ما يتعرض له المدنيون.

في جنين، أُعلنت حالة النفير العام وسط دعوات للاشتباك المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي في جميع المواقع.

ووجه المشاركون في المسيرات دعوة للوفد الفلسطيني في الأردن لقطع اللقاءات واتخاذ قرارات ترتقي لحجم المجازر الميدانية التي يتعرض لها الفلسطينيون.

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام والبيرة الإضراب العام والشامل، غدا الأربعاء، والخروج بمسيرات غضب، الليلة وغدا، في جميع مناطق الاحتلال، ردا على مجزرة مستشفى المعمداني، حيث ارتقى مئات الشهداء في أبشع مجازر العصر الحديث.

في السياق ذاته، دعت اللجان الشعبيه الفلسطينيه في لبنان واتحاد موظفي الأونروا في لبنان للإضراب الشامل، غدا الاربعاء، في المخيمات والتجمعات الفلسطينيه بلبنان وجميع المراكز العاملة بها، وذلك تضامنا واستنكارا لما يقوم به الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين، من قتل للأطفال والنساء والشيوخ، والتمادي بقصف المستشفيات ومحاوله للتهجير القسري لأهالي غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بعدما استهدفت مستشفى الأهلي العربي المعمداني، بمدينة غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال المستشفى الذي يأوي نازحين من الحرب، مما أدى إلى وقوع ضحايا.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما يزيد عن 500 شهيد ارتقوا في هذا الاستهداف.

من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف إن الاحتلال ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي المعمداني وسط مدينة غزة، وتوافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأوضح أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.