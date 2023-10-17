تعليق ناري من حمزة المثلوثي على الهجوم الصهيوني بمستشفى المعمداني

علق حمزة المثلوثي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الهجوم الصهيوني على مستشفى المعمداني بفلسطين.

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وكتب حمزة المثلوثي عبر حسابه الرسمي علي مواقع تبادل الصور والفديوهات " إنستجرام " : "والله أحنا اذل وأجبن أمة تواجدت منذ بداية الاسلام اخوانا يموتوا كل دقيقة أطفال ونساء واحنا نتفرجو عادى !!!!..حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل قائد و مسئول عربي ماذا ستقولون إمام الله ".

تعليق حمزة المثلوثي على الهجوم الصهيوني على مستشفى المعمداني

في سياق آخر يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

خاض الفارس الابيض 3 مباريات في دوري نايل، وتعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهمان ثن تعادل مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله، فيما حقق فوزا ثمينا على البنك الأهلي مؤخرا بهدفين مقابل هدف.