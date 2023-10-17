براعم جمباز الزمالك يحصدون 6 ميداليات ذهبية في بطولة الأيروبك "تريو "

حققت براعم جمباز نادي الزمالك اليوم بمرحلة تحت 11 عاما إنجازا جديدا ببطولة الجمباز للأيروبك "تريو"، والتى أقيمت في صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

براعم جمباز الزمالك يحصدن 6 ميداليات ذهبية

حيث توجن بالميدالية الذهبية بحصيلة 6 ميداليات لجميع اللاعبات المشاركات.

وضمت المجموعة الأولى من اللاعبات كلا من: ( ريتال عاطف وسلمي أسامة ولورا شريف).. والمجموعة الثانية كلا من: (ريحانة محمود و لارا محمد ومليكة محمد).

وأعرب أبو العلا محمد رئيس جهاز الجمباز بنادى الزمالك عن سعادته بأداء اللاعبات خلال منافسات البطولة.

بينما كشف مدحت عبد القادر المدير الإدارى للجهاز عن أن ظهور اللاعبات بهذا المستوى المتميز جاء نتيجة للتجهيز الجيد من الجهاز الفني وخضوع جميع اللاعبات لبرنامج مكثف من التدريبات.

ويقود الجهاز الفني للجمباز بالقلعة البيضاء: أبو العلا محمد رئيساً للجهاز والدكتور إبراهيم عبد الرازق مديراً فنياً ورشا عبد الحميد وعمرو سيد وآية رمضان وأحمد عبد العظيم وناصر عبد الحميد وصلاح محمد مدربين.. ومدحت عبد القادر مديراً إدارياً.