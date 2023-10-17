تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل في مبادرة "بُناة مصر الرقمية" للعام الدراسي 2023/2024 والتي توفر فرصة للشباب لتنمية المهارات في أحدث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتنقسم المبادرة إلى برنامجين، وهم "برنامج بُناة مصر الرقمية لذوي الخبرة" وكذلك "برنامج بُناة مصر الرقمية الاحترافي".

تمتد المنحة المُقدمة من المبادرة في برنامج ذوي الخبرة إلى 12 شهرًا مُقسمة إلى ثلاثة فصول دراسية تبدأ من الفصل الدراسي التحضيري ثم يلتحق الطالب بالجامعة المسجل بها، ويقدم مشروع تخرجه ليحصل على شهادة الماجستير المهني في المسار التخصصي الملتحق به، وتستهدف الخريجين ممن لديهم خبرة سابقة في مجال التكنولوجيا لتعزيز مهاراتهم واكتساب معرفة عميقة في مجالات متقدمة.



كما تمتد المنحة المقدمة من مبادرة بُناة مصر الرقمية للبرنامج الاحترافي إلى ٨ أشهر مُقسمة إلى ثلاثة فصول دراسية، وتستهدف الخريجين الجُدد ممن يبحثون عن فرصة للدخول في مجال التكنولوجيا والاتصالات.



ويتم توفير فرصة فريدة للمشاركين في البرنامج الأول للعمل على مشاريع عملية وتطبيق المعرفة النظرية في الواقع، كما سيتم إتاحة الفرصة للمشاركين في البرنامج الثاني لاكتساب المهارات الأساسية لبناء مستقبل ناجح في هذا المجال.



هذا ويشمل التدريب عدة تخصصات هي علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية.

كما تشمل المبادرة التدريب على مهارات القيادة والإدارة ومهارات اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مجموعة من مهارات العمل الجماعي والفعاليات.



مبادرة بُناة مصر الرقمية هي منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف بناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القدرات الإبداعية للشباب المصري. وتُنفذ المبادرة بالتعاون مع عددٍ من الجامعات الدولية المتخصصة في المجالات التقنية الحديثة وشركات عالمية عاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو تنمية المهارات القيادية أو اللغوية. وتمنح تلك الجامعات العالمية درجة الماجيستير للطلاب الملتحقين بالمبادرة.



لمزيد من المعلومات حول مبادرة بُناة مصر الرقمية، يرجى الضغط هنا.

https://bit.ly/45A4SAP