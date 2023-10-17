المعهد القومي للاتصالات يدشن أكاديمية كوينونيا

وقّع المعهد القومي للاتصالات اتفاقية تعاون مع شركة "كوينونيا إنتربرايزس" لتدشين أكاديمية كوينونيا لتنمية الكوادر البشرية ورفع كفاءة المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال برامج تدريبية في اختبارات وقياسات شبكات اتصالات الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية.

تهدف الأكاديمية إلى تدريب ١٠٠٠ متدرب سنويًا لتوفير الكوادر البشرية المتخصصة لسد احتياجات الشركات العاملة في المجالات ذات الصلة، إلى جانب تقديم الاستشارات التقنية والعلمية والبحثية لتلبية متطلبات السوق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وبموجب الاتفاقية سيتم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها المعهد القومي للاتصالات من قاعات ومعامل لتصبح الأكاديمية مركز تدريب إقليمي يقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات. كما سيتم التعاون بين الجانبين لتدريب المدربين ومنح الخريجين شهادات تقنية متخصصة للقطاعين الحكومي والخاص.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص المعهد القومي للاتصالات على مواكبة أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويسهم التعاون في تعزيز دور المعهد باعتباره مركز علمي متخصص وبيت خبرة معتمد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

تأسس المعهد القومي للاتصالات في عام 1983 وهو مؤسسة رائدة في مجال التدريب والخدمات الاستشارية في مصر والشرق الأوسط.

يكرس المعهد موارده لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة، ويمتلك قاعدة علمية كبيرة من الأبحاث والدراسات المحلية والعالمية لأساتذة وعلماء متخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكافة فروعها وتخصصاتها.

وشركة كوينونيا هي شركة متخصصة في مجال توفير حلول الشبكات وتوزيعها، وهي وكيل لمجموعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في أجهزة اختبارات خطط الربط بتقنيات الألياف الضوئية، منها تلك المستخدمة في مشروعات مبادرة "حياة كريمة" لقياس الترابط الشبكي.