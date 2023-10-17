غدًا .. بعثة الأهلي تتوجه إلى تنزانيا استعدادًا لافتتاحية دوري السوبر

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دولة تنزانيا غد الأربعاء على متن طائرة خاصة ، استعدادًا لملاقاة فريق سيمبا الجمعة المقبل ، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي خلال نسختها الأولى.



وبانتهاء فترة التوقف الدولية ، فمن المقرر أن يلحق ببعثة الأحمر المتوجهة إلى تنزانيا ، اللاعبون الدوليون بالمنتخب الوطني والمنتخبات الأفريقية الأخرى : محمد الشناوي ،محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم ، محمد هاني ، حسين الشحات ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا، والمالي أليو ديانج.

ثنائي الأهلي المصاب ..

على صعيد متصل ، كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مستجدات إصابة ثنائي الأهلي ، مشيرًا إلى إن عمرو السولية ومحمود متولي يؤديان حاليًا مرحلة جديدة من ‏برنامج العلاج الطبيعي المخصص لكل منهما تمهيدًا لعودتهما مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية.‏

وأوضح طبيب الأهلي أن السولية ومتولي خضعا لقياسات بدنية وعضلية خلال الساعات الأخيرة ، وأن هناك تقدمًا كبيرًا ملحوظًا في حالة كل منهما.‏

كان الفريق الأحمر بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر ، قد واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا

وعقد مارسيل كولر محاضرة فنية مع لاعبيه ، أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏

بيبو يتوجه إلى تنزانيا ..

وتوجه خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم إلى تنزانيا برفقة سمير عدلي المدير الإداري، إلى العاصمة دار السلام.‏

ويأتي سفر خالد بيبو إلى تنزانيا من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول بعثة الأهلي كذلك الإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب، قبل مواجهة سيمبا المرتقبة في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي التي تنطلق تحت إشراف كاف وفيفا.