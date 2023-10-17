غدًا .. بعثة الأهلي تتوجه إلى تنزانيا استعدادًا لافتتاحية دوري السوبر
تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دولة تنزانيا غد الأربعاء على متن طائرة خاصة ، استعدادًا لملاقاة فريق سيمبا الجمعة المقبل ، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي خلال نسختها الأولى.
وبانتهاء فترة التوقف الدولية ، فمن المقرر أن يلحق ببعثة الأحمر المتوجهة إلى تنزانيا ، اللاعبون الدوليون بالمنتخب الوطني والمنتخبات الأفريقية الأخرى : محمد الشناوي ،محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم ، محمد هاني ، حسين الشحات ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا، والمالي أليو ديانج.
ثنائي الأهلي المصاب ..
على صعيد متصل ، كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مستجدات إصابة ثنائي الأهلي ، مشيرًا إلى إن عمرو السولية ومحمود متولي يؤديان حاليًا مرحلة جديدة من برنامج العلاج الطبيعي المخصص لكل منهما تمهيدًا لعودتهما مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية.
وأوضح طبيب الأهلي أن السولية ومتولي خضعا لقياسات بدنية وعضلية خلال الساعات الأخيرة ، وأن هناك تقدمًا كبيرًا ملحوظًا في حالة كل منهما.
كان الفريق الأحمر بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر ، قد واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا
وعقد مارسيل كولر محاضرة فنية مع لاعبيه ، أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال مواجهة سيمبا، من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.
بيبو يتوجه إلى تنزانيا ..
وتوجه خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم إلى تنزانيا برفقة سمير عدلي المدير الإداري، إلى العاصمة دار السلام.
ويأتي سفر خالد بيبو إلى تنزانيا من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول بعثة الأهلي كذلك الإجراءات المتعلقة بالإقامة والانتقالات وملعب التدريب، قبل مواجهة سيمبا المرتقبة في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي التي تنطلق تحت إشراف كاف وفيفا.