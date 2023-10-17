الامتناع عن السكر يساعد على خفض مستويات الكولسترول

أخبر خبير التغذية أليكسي كابانوف ما هي التغييرات في النظام الغذائي التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

وقال خبير التغذية كابانوف إن مشكلة ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم غالبا ما ترتبط بالإفراط في تناول الطعام والميل إلى تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية أو الدهنية أو غير الصحية.

وقال الطبيب لبوابة Pravda.Ru: "إن إساءة استخدام الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة والدهون المتحولة الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في مستويات الكوليسترول في الدم".

وأشار كابانوف إلى أنه يمكنك حماية نفسك من التراكم المفرط للكوليسترول في الدم إذا قمت بالتحكم في كمية الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية والألبان في قائمتك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تجنب السكر يساعد في خفض مستويات الكوليسترول، لأن الاستهلاك اليومي للسكر هو أحد العوامل الشائعة التي تفسر ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

وشدد كابانوف على أنه عندما يحتوي النظام الغذائي اليومي للشخص على العديد من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات السريعة والسكر، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالكوليسترول نصحني أخصائي التغذية بتغيير نظامي الغذائي لتقليل مستواه في الدم.

ومن الضروري التخلي تمامًا عن المشروبات السكرية والأطعمة الحلوة الزائدة ومنتجات الكربوهيدرات السريعة وتقليل استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان ومن المهم بشكل خاص إضافة الأطعمة البروتينية النباتية إلى نظامك الغذائي.