وزير الخارجية: مصر لم تغلق معبر رفح

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن معبر رفح تعرض لقصف إسرائيلي 4 مرات وبالتالي لا يعمل بشكل طبيعي، مضيفًا أن محاولات إساءة تفسير موقف مصر من معبر رفح، معتبرًا أنها "غير مقبولة".

وفي مقابلة مع راديو "بي بي سي" البريطاني، أكد أن مصر لم تغلق معبر رفح بشكل رسمي منذ بدء الأزمة.

وأشار إلى أنه بمجرد أن يصبح معبر رفح آمنًا سيعود إلى العمل بشكل طبيعي وسيتم السماح بعبور الحالات الإنسانية.

واعتبر شكري، أن غياب الأفق السياسي من أسباب اندلاع الحرب الأخيرة في قطاع غزة.

وترددت أنباء أمس الإثنين عن وجود اتفاق بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب لفتح معبر رفح لإدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة ومرور عالقين أجانب على الجانب الفلسطيني من المعبر.