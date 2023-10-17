هجرة المعلمين من زيمبابوي بسبب انخفاض الأجور

تواجه زيمبابوي نزوحًا كبيرًا للمعلمين، حيث يغادر حوالي 300 معلم البلاد كل شهر، وفقًا لرابطة المعلمين في زيمبابوي.

السبب الرئيسي لهذا الرحيل هو الأجور المنخفضة، نسبيًا في زيمبابوي مقارنة بدول الجنوب الأفريقي الأخرى.

وفي حين أن زيادة الرواتب تمثل تحديًا بسبب القيود الاقتصادية، يجب على البلاد إيجاد طرق للاحتفاظ بالمواهب التعليمية وجذبها.

يكسب المعلم العادي في زيمبابوي 350 دولارًا كحد أقصى شهريًا، مما يؤدي إلى خسارة المعلمين المؤهلين الذين يشكلون، أهمية بالغة لتوجيه المتعلمين في البلاد، كما تعيق قيود الميزانية توظيف المعلمين الإضافيين اللازمين لدعم الطلاب في البلاد.

لعقود من الزمن كان نظام التعليم في زيمبابوي، يحظى بالاحترام باعتباره واحدا من أفضل الأنظمة التعليمية في القارة، وهو أحد الإنجازات القليلة لنظام الرئيس السابق روبرت موغابي.

قدم 15 نائبا معارضا في زيمبابوي، استئنافا أمام المحكمة قائلين إنهم تعرضوا للخداع لخسارة مقاعدهم البرلمانية.

وجاءت الخسائر بعد أن قال رجل ادعى كذبا، أنه سكرتير الحزب إن النواب لم يعودوا أعضاء.

ولدى تلقي الرسالة المزورة، أعلن رئيس برلمان زيمبابوي أن المقاعد الخمسة عشر شاغرة.

ويمكن أن تمنح الانتخابات الفرعية الناتجة حزب زانو الجبهة الوطنية الحاكم الأغلبية التي يحتاجها لتعديل الدستور. .

وطلب زعيم CCC نيلسون شاميسا، من رئيس المجلس جاكوب موديندا تجاهل الرسالة، قائلاً إن الحزب ليس لديه أمين عام ولم يطرد أو يستدعي أي عضو في البرلمان.

وكتب شاميسا: "إن سلوك تشابانغو هو في الواقع انتهاك صارخ لقوانيننا وعمل إجرامي واضح".

وعلى الرغم من طلب زعيم المعارضة، أعلن موديندا، عضو البرلمان عن حزب زانو الجبهة الوطنية، أن المقاعد الخمسة عشر شاغرة في رسالة إلى اللجنة الانتخابية.

قدم نواب CCC المتأثرون استئنافًا للمحكمة يوم الثلاثاء.

وقال بروميس مكوانانزي، المتحدث باسم CCC: "لن نقبل مثل هذا السلوك المزعج ضد دستورنا وديمقراطيتنا".

ومن المرجح أن تؤدي هذه القضية إلى تفاقم التوترات السياسية التي تتصاعد في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في أغسطس.

وخسر شاميسا (45 عاما) أمام الرئيس الحالي إيمرسون منانجاجوا البالغ من العمر 81 عاما في سباق قال مراقبون دوليون إنه انتهى دون المعايير الديمقراطية.

وحصل حزب "زانو-الجبهة الوطنية"، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من 40 عامًا، على الأغلبية في البرلمان، لكنه لم يتمكن من تحقيق العدد اللازم لعدد قليل من المشرعين لتغيير الدستور.

وزعمت لجنة التنسيق المركزية أنه منذ الانتخابات، تم القبض على أكثر من عشرة أشخاص ينتمون إلى حزبها، بما في ذلك أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس، بتهم ملفقة.