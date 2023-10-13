رئيس زيمبابوي يستقبل سفيرة مصر في هراري للتعاون في الصناعات الكيماويات

استقبل إيمرسون مننجاجوا، رئيس زيمبابوي، كل من السفيرة سلوى الموافي، سفيرة مصر في زيمبابوي، والنائب الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والذي يزور هراري بدعوة من مكتب رئيس الجمهورية الزيمبابوي بهدف بحث سبل التعاون في مجال صناعة الكيماويات.

وتوجهت السفيرة سلوى الموافي بالشكر إلى الرئيس الزيمبابوي لحرصه على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وزيمبابوي حكومة وشعباً وترجمة لمخرجات الاجتماع الرئاسي الثنائي الأخير الذي تم بين زعيمي البلدين على هامش اجتماعات بنك التنمية الأفريقي في شرم الشيخ.

كما أشار النائب الدكتور شريف الجبلي إلى تطلعه لمساهمة مصر في تطوير الصناعات الكيماوية في زيمبابوي، موضحاً الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الأفريقية.

من جانبه، أشاد الرئيس الزيمبابوي بالدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم العلاقات بين مصر وأفريقيا، والجهود الكبيرة التي تقوم بها السفارة المصرية لزيادة آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري بين مصر وزيمبابوي في مختلف القطاعات محل الاهتمام المشترك.

يأتي هذا اللقاء ضمن زيارة نظمتها السفارة المصرية في هراري لوفد مصري بهدف بحث سبل تعزيز آفاق التعاون في مجال الكيماويات، تضمنت لقاءات مع كل من نائب رئيس الجمهورية الزيمبابوي "قنسطنطينو شيونجا"، ووزيرة التجارة والصناعة الزيمبابوية، وعدد كبير من كبار المسئولين، بالاضافة إلي رئيس البرلمان الزيمبابوي "جاكوب موديندا".