نائب رئيس جامعة الأزهر يهنئ خريجي طب بنين وأُسرهم بيوم الحصاد

قدم الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، التهنئة إلى الخريجين في كلية طب البنين بالقاهرة (الدفعة 53) بمناسبة يوم التخرج.

كما قدم نائب رئيس الجامعة التهنئة خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها الكلية لتكريم خريجي الكلية بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إلى أسر الخريجين بيوم الحصاد، موضحًا للخريجين أن الوطن يعول عليهم في الحفاظ على صحة المصريين، وكل مريض سيأتي إليك هو امتحان لك في كل وقت.

تهنئة إدارة كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة

وأضاف قائلًا: اليوم انتهيتم من مرحلة التعليم ودخلتم مرحلة التعلم، لافتًا إلى أن كل موقف في حياة كل طبيب منكم هو تعلم وخبرة حياتية.

وقدم نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب التهنئة إلى إدارة كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة وإلى أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن سعادتهم لا تقل عن سعادة أسر الخريجين بل ربما تزيد، داعيًا للخربجين بالتوفيق والنجاح خلال المرحلة القادمة.