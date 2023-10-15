شهد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم الأحد، حفل استقبال الطالبات الجدد والقدامى بكلية التربية بنات بأزهر أسيوط، والذى نظمته الكلية بإشراف الدكتور محمد عطاالله عميد الكلية وحضور الدكتور السيد مصطفى، عميد كلية التربية بنات السابق، والدكتورة سلوى على، وكيلة الكلية لشئون الطلاب والتعليم، والدكتورة دعاء سعد، وكيل الكلية للدراسات العليا، وعدد من رؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون والطالبات الكلية.

ورحب الدكتور محمد عطا الله، عميد الكلية، بالحضور والطالبات القدامى والجدد، مقدمًا خالص التهاني بالعام الجامعي الجديد، داعيًا المولى عز وجل التوفيق والنجاح الدائم لكافة الطلاب فى دراستهم الجامعية، داعيًا الطالبات للاجتهاد والمثابرة فى طلب العلم والمشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية بالكلية.

ورحب نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، بالطالبات الجدد والقدامى، ناقلًا لهن تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، متمنيًا لهن عامًا دراسيًا موفقًا وحياة جامعية زاخرة بتحصيل العلوم وممارسة الأنشطة الطلابية التي تدعمها الجامعة، مناشدًا الطالبات بضرورة الالتزام بالقواعد الجامعية والحرص على الاجتهاد والتفوق والبحث عن المعلومات المفيدة فى صقل الشخصية العلمية التي يحتاج إليها الطالب.

وقدم نائب رئيس جامعة الأزهر وعميد الكلية، درع الكلية لهناء أحمد علي محمد، الموظفة بكلية التربية بنات بأسيوط، لحفظها القرآن الكريم كاملًا.

وفي نهاية الحفل تم تكريم أوائل الطالبات من كافة شعب الكلية من مختلف الفرق تقديرًا لتفوقهن فى تحصيل العلم؛ حتى يكن قدوة لباقي الطالبات.

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي يكرم أوائل الطالبات بكلية التربية بنات

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي يكرم أوائل الطالبات بكلية التربية بنات