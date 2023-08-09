ويستهام الإنجليزي يقترب من ضم ماجواير

اقترب نادي وست هام يونايتد الإنجليزي من ضم المدافع هاري ماجواير من منافسه مانشستر يونايتد.

وتقدر الصفقة بحوالي 30 مليون جنيه إسترليني وأن التوصل إلى اتفاق حول البنود الشخصية بين مدافع إنجلترا ووست هام لن يمثل مشكلة.

كان إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد قرر تجريد ماجواير من شارة القيادة بعد مشاركته في ثماني مباريات فقط بالدوري في الموسم الماضي.

ويسعى ماجواير للعب بشكل أساسي للبقاء ضمن خطط المدرب جاريث ساوثجيت من أجل المشاركة في بطولة أوروبا 2024.

كان ماجواير انضم إلى يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية لمدافع في 2019.

وينطلق الدوري الإنجليزي يوم الجمعة عندما يحل مانشستر سيتي، حامل اللقب ضيفا على بيرنلي الوافد الجديد.