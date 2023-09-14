مدرب إنجلترا يتحدث عن  سوء معاملة ماجواير

تحدث جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، عن سوء المعاملة التي يتعرض لها اللاعب هاري ماجواير.

وقال ساوثجيت، إنه لم ير من قبل لاعبا يتم معاملته بالطريقة التي يُعامل بها هاري ماجواير، حيث وصف الانتقادات الشديدة له بأنها سخيفة ومزحة.

وبعد مرور ما يزيد عن عامين من اختياره في التشكيل المثالي ببطولة أمم أوروبا، أصبح اللاعب البالغ من العمر "30 عاما" موضوعا للدعابات للكثيرين.

وخاض ماجواير أول مباراة له هذا الموسم كأساسي يوم السبت الماضي عندما تعادل المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأوكراني 1-1 في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) وتم السخرية منه بدون رحمة عندما شارك كبديل في الشوط الثاني أمام المنتخب الإسكتلندي بعدها بثلاثة أيام.

وسجل ماجواير هدفا عكسيا ولكن في النهاية فاز المنتخب الإنجليزي 3 - 1، ولكن الجماهير الاسكتلندية احتفلت سريعا بالهدف الذي أحرزه ماجواير في مرمى فريقه.

وقال ساوثجيت : من وجهة نظر مشجع اسكتلندي، أتفهم هذه السخرية، ولا يوجد لدي أي شكوى مما فعلوه،إنها نتيجة للمعاملة السخيفة التي يتعرض لها منذ فترة طويلة.

وأضاف :أعتقد أن جماهيرنا أدركت هذا، ربما يوجد القليل من الضغوط الشديدة من جماهيرنا، ولكننا لن نسمح بأن تصل ضغوط أخرى من آخرين إليه.

وأضاف :ولكنها مزحة، لم أر من قبل أي لاعب يتم معاملته بالطريقة التي يتم التعامل بها مع ماجواير، ليس من قبل الجماهير الاسكتلندية، ولكن من معلقينا ونقادنا أيا كان الأمر.

وأكد :كان ماجواير ركيزة أساسية لنا في ثاني أنجح فترات المنتخب الإنجليزي منذ عقود، كان جزءا رئيسيا من تلك النجاحات، وفي كل مرة يشارك في الملعب، ما يظهره من صمود ومن تمريرات أمر مذهل للغاية.

وهتفت الجماهير الإنجليزبة باسم ماجواير طوال الشوط الثاني، بما في ذلك "هاري ماجواير، إنه يفوز 3 - 1" وذلك بعدما أضاف هاري كين الهدف الثالث عقب هدفي فيل فودين وجود بيلينجهام.