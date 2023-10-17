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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جلسة بين اتحاد الكرة وفيتوريا استعدادا لأمم أفريقيا

فيتوريا
فيتوريا

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام منتخب الجزائر ضمن المباريات الودية استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026، وكأس الأمم الإفريقية 2024.

أضاف الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن مباراة منتخب مصر أمام الجزائر للبناء للفترة المقبلة، ونري أنها مباراة مهمة جدًا من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة الصعبة على المنتخب فى تصفيات كأس العالم ثم أمم إفريقيا.

وتابع عضو اتحاد الكرة :" هناك جلسة تنسيقية خلال الفترة المقبلة بين اتحاد الكرة بالطبع بين فيتوريا وحازم إمام المشرف العام على المنتخب من أجل حسم الاستعداد للفترة المقبلة واستعداد المنتخب، والدوري سيتوقف يوم 2 يناير مثلما أكد عامر حسين.

يخوض منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، حيث جاء بالمجموعة الثانية إلى جوار منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة موزمبيق ثم غانا ثم منتخب الرأس الأخضر، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
 

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