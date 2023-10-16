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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

روي فيتوريا: على الشعب المصري أن يفخر بلاعبي المنتخب

روي فيتوريا المدير
روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر

اشاد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بلاعبيه في أعقاب التعادل أمام منتخب الجزائر في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء اليوم بالإمارات العربية المتحدة.

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وقال روي فيتوريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: “ منتخب مصر يضم مجموعة متميزة من اللاعبين وعلى الشعب المصري أن يفخر بهم ”.

وأضاف: “ المباراة كانت عصيبة للغاية خاصة بعد تعرض محمد هاني للطرد واللعب بعشرة لاعبين، من الصعب أن تلعب أمام المنتخب الجزائري بنقص عددي لمدة ساعة كاملة ”.

وأكمل: “ رغم النقص العددي واصلنا الضغط على المنافس وراض تماماً عن أداء اللاعبين ”.

وأتم: “ بالنسبة لي نتيجة المباراة ليست مهمة لكننا حققنا إستفادة كبيرة من هذا اللقاء الودي ”.

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