أول تعليق من فيتوريا على قرعة منتخب مصر في أمم أفريقيا

علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 والتي أسفرت عن تواجد الفراعنة على رأس مجموعة مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وقال روي فيتوريا أن مجموعه المنتخب في بطولة امم أفريقيا قوية للغاية حيث تضم منتخبات تمتلك لاعبين مميزين علي رأسها غانا المنافس الشرس علي اللقب ولكننا جاهزون في كل الأحوال .

وتابع فيتوريا أن قارة أفريقيا تضم منتخبات قوية والكرة في أفريقيا أصبحت قوية و سريعة ومنتخبي موزمبيق و كاب فيردي يمتلكان أكثر من لاعب في دوريات أوروبية مثل البرتغال .

وأكمل المدير الفني لمنتخب مصر أن من يريد الفوز باللقب و البطولة بالطبع يجب أن يكون مستعدا ومهيأ لمواجهة منتخبات كبيرة و قوية ، وأنه سعيد ومحظوظ بإمتلاك لاعبين كبار لديهم الرغبة في تحقيق بطولة امم أفريقيا وأنه يطمح في تحقيق اللقب لاسعاد الجماهير المصرية.