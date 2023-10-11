فيتوريا يكشف سبب صعوبة مواجهة منتخب مصر أمام زامبيا

أكد روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لمنتخب مصر، على صعوبة مواجهة الفراعنة أمام نظيره زامبيا غداً الخميس في الماجهة الودية التيى تجمع بين الفريقين، إستعدادًا لأمم أفريقيا و تصفيات كأس العالم.

تصريحات فيتوريا قبل مواجهة زامبيا

وقال فيوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر و زامبيا: “ودية زامبيا ستكون صعبة نظراً لامتلاك المنافس لاعبين مميزيزن”.

ويلتقي منتخب مصر مع زامبيا غدًا الخميس وديًا على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات في إطار الاستعداد لكأس أمم إفريقيا 2024 والتي تستضيفها كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وزامبيا:



تبدأ مباراة مصر وزامبيا غدا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزامبيا:

تنقل مباراة منتخب مصر و زامبيا والتي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.