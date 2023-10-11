فيتوريا ينتقد موعد مباراة منتخب مصر و زامبيا

انتقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، موعد مباراة الفراعنة أمام زامبيا الودية، و المقرر لها غدا الخميس، وذلك ضمن معسكر الإمارات استعداداً لأمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم .

تصريحات فيتوريا قبل مواجهة زامبيا

وقال فيوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر و زامبيا: “ كنا نتمنى أن يكون لدينا وقت أطول للاستعداد لمواجهة زامبيا”.

ويلتقي منتخب مصر مع زامبيا غدًا الخميس وديًا على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات في إطار الاستعداد لكأس أمم إفريقيا 2024 والتي تستضيفها كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وزامبيا:



تبدأ مباراة مصر وزامبيا غدا الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزامبيا:

تنقل مباراة منتخب مصر و زامبيا والتي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.