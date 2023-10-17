الإصابات تضع تشافي في مأزق قبل الكلاسيكو

أصبح تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة في مأزق بعد الإصابات التي يعاني منها لاعبيه قبل الموقعة المرتقبة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.



يترقب تشافي موقف لاعبيه المصابين الذين يعول عليهم في تشكيلته الأساسية بعد إصابة روبرت ليفاندوفسكي، ودي يونج، وجوليس كوندي، وبالدي، وبيدري.



يستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو ولديه غيابات كثيرة بعد إصابة عدد من اللاعبين داخل صفوف الفريق الكتالوني.



لامين يامال:



يعتبر لامين يامال هو أقرب اللاعبين في فرصة العودة للملاعب كبيرة للغاية، والمشاركة أمام أتلتيك بيلباو رغم الإصابة التي تعرض لها في ساقه اليسرى التي تعرض لها في مباراة غرناطة، وعليه لم يتواجد مع منتخب إسبانيا في التوقف الدولي.



والأمر نفسه لـ أليخاندرو بالدي الذي أصبح قريبا من العودة إلى الملاعب بعدما عانى من آلام في العضلة الضامة، لكنه لن يلحق مباراة بيلباو، وسيكون جاهزا لمباراة شاختار في دوري أبطال أوروبا، والكلاسيكو.

دي يونج:



فيما مشاركة دي يونج في الكلاسيكو مازالت معقدة لكن الطاقم الفني لا زال لديه أمل بذلك، وقام اللاعب الهولندي أمس بإزالة الجبيرة وسيبدأ مرحلة التعافي من إصابته في العضلة الظنبوبية في كاحله الأيمن. وستكون مسألة لحاقه بالكلاسيكو من عدمه حسب شعور اللاعب، فيما موقف ليفاندوفسكي مازال غاضما بشأن مباراة ريال مدريد.



بينما سيحسم موقف بيدري جونزاليس بعد إجراءه فحص طبي جديد خلال الأسبوع الجاري، فيما أصبحت فرص مشاركة جوليس كوندي ضعيفة للغاية للحاق بمباراة الكلاسيكو، بسبب إصابته في إلتواء بالرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى، فيما ستكون فرص رافينيا للمشاركة في المباراتين المقبلتين لبرشلونة صعبة، ومازالت مسألة مشاركته في الكلاسيكو غير مؤكدة.

فحص طبي أخير



ومن المفترض أن يجري الرباعي فرينكي، بيدري، رافينها وليفاندوفسكي فحوصات قريباً للتأكد من إمكانية المشاركة في الكلاسيكو يوم 28 من هذا الشهر.



ويجهز تشافي خطة بدنية للثنائي جواو كانسيلو و فيليكس وينوي إراحتهما في مباراة من المباريات المقبلة قبل الكلاسيكو، بسبب المجهود الكبير الذي بذلاه في الفترة الماضية ولكن يبدو أن الظروف والإصابات لن تسمح بذلك، وسيضطر لإشراكهما.

