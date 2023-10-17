أزمة داخل نابولي قبل موقعة ريال مدريد

تعرض فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب نيجيريا أمام السعودية خلال فترة التوقف الدولي الحالي.





أصبح رودي جارسيا المدير الفني لنابولي، في أزمة بسبب غياب مهاجمه الاول، أوسيمين بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، وعانى من إصابة متوسطة الدرجة في العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن.



غياب أوسيمين



وسيغيب أوسيمين عن ثلاث مباريات على الأقل، لكن التقارير الصحفية الإيطالية أن المهاجم من الممكن أن يغيب لـ ست مباريات.



وتابعت التقارير، أن النادي الإيطالي أتخذ قرارا بعدم الاستعجال في عودة المهاجم النيجيري للملاعب من أجل تجنب حدوث انتكاسة جديدة.



وعليه قرر النادي الإيطالي عودته لفترة التوقف الدولي، وسيغيب أوسيمين عن مباريات فيرونا وميلان و وساليرنيتانا وإمبولي بالكالتشيو بالإضافة لمباراتي ومواجهتي يونيون برلين بدوري الأبطال.



سيعود أوسيمين في 25 نوفمبر ضد أتالانتا وبالتالي سيلحق بمباراة ريال مدريد يوم 29 من الشهر ذاته بالجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.