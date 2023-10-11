رئيس نابولي يسخر من إنريكي: "لحسن الحظ اختار باريس"

وقع الإسابني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، في مرمى السخرية من رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتس.

اعترف دي لورينتيس بأنه تواصل مع إنريكي، المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان، في يونيو الماضي لتولي قيادة نابولي، خلفا للمدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، الفائز بالدوري الإيطالي مع فريق الجنوب.

إلا أن رئيس نابولي عين رودي جارسيا، مدربا جديدا لنابولي خلال الموسم الحالي، الذي يحتل فيه حامل لقب الدوري الإيطالي المركز الخامس، بعد تحقيقه أربعة انتصارات في أول 8 جولات.

لورينتيس

ورغم تعرض رودي جارسيا لانتقادات حادة، إلا أن رئيس نابولي لم يعرب عن أسفه، لعدم التعاقد مع إنريكي، بل سخر من نتائج مدرب إسبانيا السابق مع بطل الدوري الفرنسي الحالي.

وقال دي لورينتيس في تصريحات نقلتها صحيفة إيطالية: "تواصلت مع لويس إنريكي في يونيو، لكن لحسن الحظ، أراد الانضمام إلى باريس سان جيرمان، انظر إلى نتائج الفريق الفرنسي الآن".

وعن سبب عدم توصله لاتفاق مع المدرب الإسباني، أضاف رئيس نابولي: "لم يقنعني خلال جولة المفاوضات استمرت ثلاثة أيام".

ويحتل باريس سان جيرمان حاليا المركز الثالث، بعد مرور 8 جولات في الدوري الفرنسي، برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر.

حقق باريس سان جيرمان الفوز، في المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي، أمام مضيفه ستاد رين بنتيجة 3-1، يوم الأحد الماضي بالدوري الفرنسي.

لويس إنريكي

لكن قبل ذلك الفوز، كان الفريق الفرنسي قد تعادل 0-0 مع كليرمون فوت في الدوري، قبل أن يتعرض لهزيمة قاسية أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنتيجة 1-4 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.