نابولي يكشف حجم إصابة أوسيمين ومدة غيابه

كشف نادي نابولي الإيطالي، حجم إصابة مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين ومدة غيابه عن النادي في الفترة المقبلة.

وأوضح نابولي في بيان رسمي أن أوسيمين يعاني من إصابة على مستوى الفخذ خلال تواجده في معسكر منتخب نيجيريا وذلك خلال مواجهة السعودية حيث خضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة على موضع الإصابة.

وأضاف النادي الإيطالي أن فيكتور أوسيمين سيغيب عن نابولي لمدة 3 مباريات على أقل تقدير.

وتشير تقارير صحفية أن أوسيمين سغيب عن الملاعب لمدة شهر ونصف، ما يعني غيابه عن مباريات هيلاس فيرونا، ومواجهة ميلان في الدوري الإيطالي ويونيون برلين الألماني في دوري أبطال أوروبا، ولن تؤثر الإسابة على مواجهة نابولي وريال مدريد الإسباني في ملعب سانتياجو بيرنابيو، بدوري ابطال أوروبا، في أواخر شهر نوفمبر القادم.

ويحتل نابولي المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، جمعهم من 4 انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.