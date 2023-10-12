كونتي ينفي " شائعة" تدريب نابولي الإيطالي

نفى المدرب الإيطالي السابق أنطونيو كونتي "شائعات" أنه المدرب المقبل لفريق نابولي بطل الدوري الإيطالي خلفا للفرنسي رودي جارسيا المهدد بالإقالة.

كتب كونتي (54 عاما) عبر حسابه على "إنستجرام" دون أن يذكر نابولي صراحة: أسمع شائعات ملحة عن الانتقالات تربطني بأندية مهمة، لكنني أكرر أنه في الوقت الحالي لا توجد سوى الرغبة من جانبي لمواصلة الانتظار والاستمتاع بوقتي مع عائلتي.

ولا يرتبط المدرب السابق لمنتخب إيطاليا السابق "2014-2016"، وفرق يوفنتوس "2011-2014"، وتشيلسي الانجليزي "

2016-2018"، وإنتر"2019-2021"، بأي ناد منذ إقالته من قبل توتنهام الإنجليزي في مارس 2023.

, لاعب وسط يوفنتوس السابق يعتبر أولوية بالنسبة لرئيس ومالك النادي الجنوبي أوريليو دي لورينتيس لخلافة جارسيا الذي استلم مهامه في يوليو الماضي وبات مصيره على المحك عقب الخسارة أمام فيورنتينا 1-3 الاحد في المرحلة الثامنة من الدوري.

كانت الخسارة الثانية تواليا لنابولي في مختلف المسابقات بعد سقوطه أمام ريال مدريد الإسباني 2-3 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والثالثة على ملعبه أيضا في مبارياته العشر الاخيرة في جميع المسابقات بعدما سقط امام لاتسيو 1-2 في المرحلة الثالثة في الثاني من سبتمبر الماضي.

يحتل نابولي المركز الخامس في الدوري برصيد 14 نقطة بفارق سبع نقاط خلف ميلان المتصدر في أسوأ بداية موسم للنادي منذ 2016-2017 تحت قيادة ماوريتسيو ساري.