بعد توتر على الحدود.. الاحتلال الإسرائيلي يُحذر لبنان من الانخراط في الحرب

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لبنان من الانخراط في احرب مع حركة حماس الفلسطينية، مؤكدًا أنه سيرد بقوة كبيرة على أى خطأ من حزب الله، وذلك بعد الإعلان عن مقتل 4 أشخاص حاولوا التسلل من لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "عاجل رسالة إلى الدولة اللبنانية: نحن نبقى في حالة تأهب واستعداد قصوى في منطقة الشمال".

وتابع: "إذا ارتكب حزب الله خطأ فسنرد بقوة كبيرة جدا. يجب على دولة لبنان أن تسأل نفسها إن كانت تريد المخاطرة بلبنان من أجل مخربي داعش في غزة"، في إشارة إلى حركة حماس.

منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، تدور مناوشات متقطعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية أدت إلى مقتل 10 أشخاص على الجانب اللبناني، وشخصين في الجانب الإسرائيلي.

ليلة عنيفة من الاشتباكات

وكانت الحدود اللبنانية الجنوبية شهدت أمس ليلة عنيفة من الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي استمرت حتى فجر اليوم. ما أدى إلى وقوع إصابات عدة بعد تعرض منازل في بلدة الضهيرة لقصف مباشر.

فيما عملت فرق الإسعاف والدفاع المدني على نقل الجرحى إلى مستشفيات مدينة صور جنوبًا.

كما غطت القنابل المضيئة سماء المنطقة حتى رأس الناقورة.

وألقت القوات الإسرائيلية عشرات القنابل الفوسفورية والمضيئة فوق بلدات الظهيرة وكفرلا والعديسة والمطلو والعرقوب وعيتا الشعب واللبونة قرب الناقورة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي بيان اليوم "قتل أربعة مسلحين حاولوا التسلل من لبنان إلى السياج الأمني وزرع عبوة ناسفة".

يأتي ذلك، بينما يتخوف العديد من الدول الغربية والمحللين على السواء، من احتمال توسع الحرب المشتعلة في غزة إلى صارع إقليمي أوسع، يتدخل فيه حزب الله بكل ثقله، بينما تتحرك مجموعات أخرى موالية لإيران في سوريا وعند هضبة الجولان، فضلا عن العراق.

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