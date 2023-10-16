أحمد موسى: إسرائيل تخطط لإغلاق القضية الفلسطينية بتهجير أهالي غزة إلى سيناء

قال الإعلامي أحمد موسى إن إسرائيل ترغب في إغلاق ملف القضية الفلسطينية بالقوة وتجبر أهالي غزة على دخول سيناء، وهذه هي الخطة التي تسعى إليها إسرائيل,

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر فضائية “صدي البلد”مساء اليوم، مصر تستعد لأسوأ السيناريوهات، وأنها الدولة الوحيدة التي جهزت جيشها بشكل كامل لمواجهة التحديات.

وأشار أحمد موسى إلى تقرير لمحلل سياسي روسي يتناول ما يحدث في غزة وكشف عن خطة إسرائيل المستقبلية. وقال إن الإحتلال الإسرائيلي يسعى لفرض خطة إجبارية على سكان غزة لجعلهم يهاجرون إلى الحدود المصرية.

وعلّق "أبو عبيدة"، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المُقاومة الفلسطينية "حماس"، على استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم بري، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الإثنين.

وقال أبو عبيدة، إن "تلويح إسرائيل بهجوم بري لا يُرهبنا وجاهزون للتعامل مع أي قوة يزج بها إلى قطاع غزة".

وأكد المتحدث باسم كتائب القسام، أن هناك 200 إلى 250 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس.

وأضاف في بيان له: "22 أسيرا فقدوا حياتهم حتى الآن بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وآخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي هو الفنان غاي أوليفز".

وتابع: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة نعتبرهم ضيوفا لدينا وعندما تسمح الظروف الميدانية سنطلق سراحهم لأن ليس لدينا مشكلة معهم".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُجري مُناورات تمهيدًا لاجتياح قطاع غزة بريًا.

الجيش الإسرائيلي يُعلّق على زيارة بايدن المُرتقبة إلى تل أبيب

اعتبر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" المُرتقبة إلى تل أبيب "لها أهمية استراتيجية"، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

وردًا على سؤال من جانب الصحفيين عن زيارة محتملة لبايدن، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها قد تتم هذا الأسبوع، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري: "زيارة رئيس الولايات المتحدة لها أهمية استراتيجية".

وأضاف: "إن أهميتها الاستراتيجية هي للشرق الأوسط بأكمله، ومهم التأثير الذي يترتب عن حضور أرفع شخصية في الولايات المتحدة إلى إسرائيل في وقت الحرب".

كما أوضح المتحدث قائلًا: "في الأسابيع المقبلة سيكون علينا أن نعيش حياة روتينية إلى جانب الحرب".

وأشار دانيال هاغاري إلى أن "الهدف الأساسي للجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة هو مهاجمة إرهابيي حماس، وخاصة أولئك الذين شاركوا في المجزرة في البلدات المحيطة بغزة"، على حد تعبيره.