عاجل
الهلال الأحمر المصري: تحرك قوافل المساعدات من العريش باتجاه غزة السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي بشأن مستجدات الأوضاع في غزة
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي بشأن مستجدات الأوضاع في غزة

السيسي و خريستودوليدس
السيسي و خريستودوليدس

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

txt

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء كندا بشأن التصعيد العسكري في غزة

txt

السيسي يبحث مع نظيره الروسي الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة

 تم التوافق بشأن خطورة الموقف بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلاً عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة. 

وقد استعرض الرئيس في هذا الصدد الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة، وكذلك فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

الجريدة الورقية