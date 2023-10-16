الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.69%، لتصل عند مستوى 2429.30 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى الأسهم الأردنية نحو 4.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1801 صفقة.

الأسهم البحرينية تغلق تعاملاتها على تباين

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الإثنين، عند مستوى 1,943.53 نقطة بارتفاع قدره 0.30 نقطة عن معدل الإقفال السابق, في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 724.24 نقطة بانخفاض قدره 0.69 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة البحرينية مليونا و874 ألفا و987 سهما بقيمة إجمالية قدرها 245 ألفا و347 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 43 صفقة.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 67.17 نقطة ليصل إلى 6636.15 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.02%، جراء تداول 7ر138 مليون سهم نفذت عبر 9846 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس فى الأسهم الكويتية بنحو 61.46 نقطة ليغلق عند مستوى 5495.12 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.13 % من خلال تداول 57 مليون سهم عبر 3089 صفقة نقدية بقيمة 6.2 ملايين دينار.

كما صعد مؤشر السوق الأول فى الأسهم الكويتية بنحو 71.32 نقطة لينهي تداولاته عند 7252.25 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.99 %من خلال تداول 81.7 مليون سهم عبر 6757 صفقة بقيمة 30.8 مليون دينار.

مؤشر بورصة قطر يغلق على تراجع

بورصة قطر

أغلق مؤشر الأسهم القطرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، متراجعًا بنسبة 0.80 %، بواقع 80.86 نقطة، ليصل إلى مستوى 10045.6 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول فى الأسهم القطرية نحو 153 مليونًا و381 ألفًا و463 سهمًا، بقيمة 465 مليونًا و650 ألفًا و17.564 ريالًا، نتيجة تنفيذ 17137 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 4 شركات، فيما انخفضت أسعار 38 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.