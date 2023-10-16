الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

انخفضت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

انخفضت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) بشكل طفيف خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 16 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2335 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

 ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

 

 أسعار الذهب في مصر الآن: 

 

 أسعار الذهب في مصر

 

 تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2335 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2668 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2446 جنيهًا.

 

 سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2001 جنيهات، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1556 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1334 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1000 جنيه، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 18680 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1921 دولارًا للأوقية.

 

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ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

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سعر الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16-10-2023

 

 أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

أسعار الذهب في السعودية

 

 أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 203.87 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 232.99 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 213.58 ريال.

 

 سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 174.74  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 135.91 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,246.88 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,250.63 ريال سعودي.

 

 سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 256.29 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 611.61 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,211.56 ريال سعودي.

 

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