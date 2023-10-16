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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

أسعار الذهب
أسعار الذهب

 ارتفعت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب) خلال منتصف التعاملات، اليوم الإثنين 16 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بنحو 10 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2340 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

  ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

 

 أسعار الذهب في مصر الآن: 

 

أسعار الذهب في مصر

 

 ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2340 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2674 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2451 جنيهًا.

 

 سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2005 جنيهات، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1560 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1337 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1002 جنيه، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 18720 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1919 دولارًا للأوقية.

 

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-10-2023

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 16-10-2023

 

 أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

أسعار الذهب في السعودية

 

 أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 203.87 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 232.99 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 213.58 ريال.

 

 سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 174.74  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 135.91 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,246.88 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,250.63 ريال سعودي.

 

 سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 256.29 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 611.61 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,211.56 ريال سعودي.

 

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