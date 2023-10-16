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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16-10-2023

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب في الكويت، ارتفاعًا طفيفًا، خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر انتشارًا في دول الخليج، سعر 18.68 دينار للجرام.

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-10-2023

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 16-10-2023

 

أسعار الذهب اليوم في الكويت

سعر جرام الذهب عيار 24

وسعر الذهب في الكويت اليوم، سجل عيار 24، قيمة 18.68 دينار كويتي، وسجل 61.46 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22، قيمة 17.13 دينار، وسجل 56.34 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اليوم، 16.35 دينار، فيما سجل 53.78 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 14.01 دينار، وسجل 46.10 دولار أمريكي.

سعر الجنيه الذهب

حقق سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في الكويت 130.79 دينار كويتي، وسجل 430.23 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في مصر

بينما سجلت أسعار الذهب في مصر استقرارا خلال بداية التعاملات اليوم الإثنين؛ حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو من الأعيرة الأكثر انتشارا في مصر نحو 2345 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 18760 جنيها، في حين حقق سعر الذهب عيار 14 مستوى 1563 جنيهًا للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2680جنيها، بينما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2010 جنيها.

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:

 أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 98.06 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.57 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

 أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30  جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع. 

 أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.59 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48  للشراء، 100.25 جنيه للبيع.

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