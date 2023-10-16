سعر الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16-10-2023

سجلت أسعار الذهب في الكويت، ارتفاعًا طفيفًا، خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر انتشارًا في دول الخليج، سعر 18.68 دينار للجرام.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

سعر جرام الذهب عيار 24

وسعر الذهب في الكويت اليوم، سجل عيار 24، قيمة 18.68 دينار كويتي، وسجل 61.46 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22، قيمة 17.13 دينار، وسجل 56.34 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 اليوم، 16.35 دينار، فيما سجل 53.78 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 14.01 دينار، وسجل 46.10 دولار أمريكي.

سعر الجنيه الذهب

حقق سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في الكويت 130.79 دينار كويتي، وسجل 430.23 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في مصر

بينما سجلت أسعار الذهب في مصر استقرارا خلال بداية التعاملات اليوم الإثنين؛ حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو من الأعيرة الأكثر انتشارا في مصر نحو 2345 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 18760 جنيها، في حين حقق سعر الذهب عيار 14 مستوى 1563 جنيهًا للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2680جنيها، بينما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2010 جنيها.

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه:

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 98.06 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.57 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي حققت في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 97.30 جنيه للشراء، و100.25 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي بلغت في بنك مصر 99.59 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 93.48 للشراء، 100.25 جنيه للبيع.