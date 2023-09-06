مؤشر بورصة قطر يغلق على ارتفاع

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، ارتفاعًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، بواقع 74.36 نقطة، بنسبة 0.74 %، ليغلق عند مستوى 10140.67 نقطة.

وتم خلال الجلسة، تداول 255 مليونًا و798 ألفًا و321 سهمًا، بقيمة 604 ملايين و674 ألفًا و796.192 ريالًا، نتيجة تنفيذ 24613 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 34 شركة، بينما انخفضت أسعار 9 شركات أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 37ر34 نقطة، ليبلغ مستوى 48ر6967 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 50ر0 في المئة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر160 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 10022 صفقة نقدية، بقيمة 3ر37 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيس 56ر29 نقطة ليسجل 83ر5701 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 52ر0 في المئة، من خلال تداول 3ر93 مليون سهم، عبر 4407 صفقات نقدية بقيمة 3ر14 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 17ر37 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 56ر7638 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 49ر0 في المئة، من خلال تداول 2ر67 مليون سهم، عبر 5615 صفقة، بقيمة 9ر22 مليون دينار .

مؤشرات البحرين

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم تعاملاته عند مستوى 1,942.83 بانخفاض بلغ قدره 4.76 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 734.85 بانخفاض بلغ قدره 6.59 نقاط عن معدل أقفاله السابق .

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليوناً و681 ألفاً و760 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 525 ألف و87 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 66 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 112.82 نقطة ليقفل عند مستوى 11298.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 211 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 163 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وسلامة، والكيماويات، وأنابيب، والإنماء طوكيو م الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات التعاونية، وأكوا باور، ودار المعدات، ونادك، والحفر العربية الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و4.48% .

فيما كانت أسهم شركات الكيماوية، وأرامكو السعودية، وشمس، وشركة الاتصالات السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطاً في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 217.47 نقطة ليقفل عند مستوى 23328.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u