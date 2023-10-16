حبس ربة منزل متهمة بالنصب على مواطن 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة في واقعة نصب على مواطن في سيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على السيارة وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وبيان إذا كان هناك وقائع مشابه من عدمه.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة قيام ربة منزل بالنصب على مواطن في سيارة، حيث قال المبلغ في بلاغه أنه قام بشراء سيارة منها مقابل مبلغ مالى بموجب عقد إبتدائى لحين الإنتهاء من تسجيل العقد وسداد باقى المبلغ في محافظة القليوبية.

وذكر أنه فوجئ بحضور أحد الأشخاص يخبره بأنه مالك السيارة ، والبائعة المذكورة قامت بإستئجار السيارة منه ولم تردها مرة أخرى وقام بأخد السيارة.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكبة الواقعة واعترفت بإرتكابها الواقعة بقصد النصب والاحتيال على الشاكى والحصول منه على المبلغ المالى المشار إليه وبإرشادها تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (نجار ، مقيم بدائرة المركز) بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز (تم إنتشالها) .

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سائقين وعاطل ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة المركز) .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) .

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة، واشاروا أنهم إتفقوا على إستدراج المجنى عليه بسيارته لمكان العثور وإجباره على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة إثر خلافات مالية بينه وأحدهم وحال مقابلتهم حدثت مشادة كلامية قام على إثرها أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه من (بندقية خرطوش) فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، ثم قاموا بإلقاء جثته بالمجرى المائى وأرشدوا عن سيارة المجنى عليه المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كما أمرت النيابة العامة بحبس عاطل يقوم بالنصب على المواطنين بحجة إلحاق لاعبين صغار السن بقطاعات الناشئين.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة نصب عاطل على المواطنين، حيث إنتحال صفة وكيل لاعبين معتمد للعديد من الأندية وإدعاء للمواطنين قدرته على إلحاق لاعبين صغار السن بقطاعات الناشئين بالنوادى الرياضية لممارسة كرة القدم أو تسفيرهم لإحترافهم بأندية بالخارج.