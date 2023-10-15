الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس ميكانيكي مُتهم بإنهاء حياة رجل مُسن في القاهرة

محكمة
محكمة

أصدرت النيابة قراراً بحبس ميكانيكي مُتهم بإنهاء حياة رجل مُسن في القاهرة لسرقة سيارته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وجاء ذلك  بعد أن أقر الجاني بارتكاب الجريمة بعد استدراج المجني عليه لمكان نائي.

وأقر المُتهم في التحقيقات باصطحابه المُتغيب لإحدى الورش في عين شمس حيث قام بمغافلته والتعدى عليه وخنقه وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة فى القليوبية والتخلص من هاتفه المحمول،.

وبعد ذلك قام المُتهم بالعودة بالسيارة للمرج للتصرف فيها بالبيع، وتم العثور على جثمان المجنى عليه وكذا ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه.

وتقوم أجهزة الأمن يوميًا بن حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء.

كما تستهدف الحملات إحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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